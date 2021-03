Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Maskenverweigerer bedroht und beleidigt Zugbegleiter

Freiburg/Lahr (ots)

Ein 21-Jähriger war gestern Abend in einem Regionalzug von Freiburg nach Lahr unterwegs, ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Als er vom Zugbegleiter darauf angesprochen wurde, reagierte er aggressiv, beleidigte und bedrohte diesen. Eine Streife der Bundespolizei nahm den gambischen Staatsangehörigen bei der Ankunft im Bahnhof Lahr in Empfang und stellte seine Personalien fest. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung. Darüber hinaus wurden seine Personalien zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens an das zuständige Ordnungsamt weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell