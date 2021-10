Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer +++ Fahrt unter Drogeneinfluss +++ Unter Drogen und Alkohol mit dem Fahrrad unterwegs +++ Abbiegen zu spät erkannt

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am 18.10.2021, gegen 08:00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrradfahrer aus der Wurster Nordseeküste die Leher Landstraße (L135) in Langen in Richtung Bremerhaven. Dabei wurde er von einer ebenfalls aus der Wurster Nordseeküste stammenden 55-jährigen Fahrzeugführerin offenbar übersehen, welche nach dem Abstellen ihres PKW's auf dem dortigen Parkstreifen unachtsam die Fahrertür öffnete. Beim Versuch, dieser auszuweichen, geriet der Fahrradfahrer zu Fall und stieß in der Folge gegen einen in gleicher Richtung fahrenden PKW einer 48-jährigen Geestländerin. Der Fahrradfahrer erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen, was insbesondere auch dem getragenen Fahrradhelm zu verdanken ist. An dem Fahrzeug der Geestländerin sowie dem Fahrrad entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2000 Euro.

--------------------

Loxstedt/BAB 27. Am 19.10.2021, gegen 00:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Zolls auf der Autobahn einen PKW der Marke VW mit polnischer Zulassung. Dabei wurden im Fahrzeug Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Da sich der Verdacht ergab, dass der 20-jährige Fahrzeugführer auch unter dem Einfluss dieser gefahren ist, wurden Beamte des Polizeikommissariats Geestland zur Unterstützung angefordert. Bei einem durch den Fahrer geleisteten Drogenvortest bestätigte sich dieser Verdacht, weshalb eine Blutentnahme erfolgte und ihm die Weiterfahrt untersagt wurde.

--------------------

Cuxhaven. Am Montag, den 18.10.2021, kontrollierten Polizeikräfte gegen 19:45 Uhr in der Werner-Kammann-Straße einen Radfahrer. Bei dem 31-jährigen Cuxhavener konnten die Beamten während der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab über 1,8 Promille. Zudem räumte er ein, zuvor Drogen konsumiert zu haben. Dem 31-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Entsprechende Strafverfahren gegen ihn wurden eingeleitet.

--------------------

Hagen im Bremischen. Am Montag, den 18.10.2021, ereignete sich gegen 07:35 Uhr auf der Straße An der Bundesstraße (L135) ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW mit Anhänger und einem Pkw der Marke Audi. Der 32-jährige Fahrer des Gespanns beabsichtigte mit dem Gespann von der Landesstraße nach links in die Kreisstraße Richtung Harrendorf (K46) abzubiegen. Eine 26-Jährige aus Hagen im Bremischen, die als zweiter PKW hinter dem Gespann fuhr, erkannte dies nicht und setzte zum Überholen an. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Audi und dem Anhänger des LKW's. Am Audi entstand Sachschaden von geschätzt 10.000 Euro. Er war anschließend nicht mehr fahrbereit. Die junge Fahrzeugführerin blieb glücklicherweise unverletzt.

