Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Nachbarschaftsstreit: 24-Jährige gibt Warnschuss ab

Burscheid (ots)

Am Donnerstagabend (26.08.) kam es gegen 20:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Hilgen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Mietparteien, in deren Folge eine 24-jährige Frau aus Monheim mit einer Schreckschusspistole einen Schuss abfeuerte. Bei der Schussabgabe wurde niemand verletzt.

Ursächlich für den eskalierten Streit zwischen den Bewohnerinnen war offenbar eine vorausgegangene Ruhestörung. Die 24-Jährige Mutter eines Säuglings geriet mit ihrer 51-jährigen Nachbarin, welche die Wohnung unter ihr bewohnt, derart in Streit, dass die zunächst verbale Auseinandersetzung in einer handfesten Auseinandersetzung mit Schlägen und Tritten mündete. Weitere Beteiligte scheiterten bei dem Versuch, die Streitparteien zu trennen. Im weiteren Verlauf des Streits flüchtete die 24-Jährige schließlich aus Panik zurück in ihre Wohnung, ergriff die Schreckschusspistole ihres Lebensgefährten und richtete diese auf die anwesenden, im Treppenhaus stehenden Personen. Danach gab die Frau einen Warnschuss in Richtung Flurdecke ab, woraufhin eine der Nachbarinnen die Waffe mit ihrer Hand wegschlug und erneut auf die 24-jährige Mutter losging. Die Frau flüchtete sodann in ihre Wohnung, woraufhin auch die anderen Parteien in ihre Wohnungen zurückkehrten und die Polizei verständigten. Die 24-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, die anderen Parteien benötigten laut eigenen Angaben keine medizinische Versorgung. Die Polizei beschlagnahmte die Waffe und prüft nun, ob ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliegt. Alle Beteiligten erhielten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung; die Ermittlungen dauern an. (mw)

