Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Morgens mit 2 Promille am Steuer

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (26.08.) um 08:20 Uhr hat der Verkehrsdienst einen 36-jährigen Kölner kontrolliert, da die Beleuchtung an seinem Pkw defekt war. Der Mann war in seinem Mazda auf der Frankenforster Straße in Fahrtrichtung Kölner Straße unterwegs.

Als er den Beamten seinen Führerschein sowie den Fahrzeugschein aushändigte, war ein starker Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrnehmbar.

Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab rund 2 Promille, so dass die Fahrt umgehend beendet war und er die Beamten zu einer Blutprobenentnahme durch einen Arzt begleiten musste.

Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell