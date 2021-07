Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt-Marienkirchhof/ Die Tierpolizei

Lübeck (ots)

Offenbar sind die Turmfalken in den Marienkirchtürmen flügge und offenbar ist Fliegen gar nicht so einfach. Am Sonntagnachmittag (04.07.) fanden Angestellte eines in der Nähe befindlichen Hotels im Lichthof einen jungen Turmfalken, der nicht mehr den Weg nach draußen fand. Am Montagnachmittag (05.07) wurden dann zwei weitere Jungvögel völlig ermattet im Marienkirchhof gemeldet. Die Beamten des 1. Polizeireviers haben alle Turmfalken eingefangen und an eine Mitarbeiterin der Lübecker Tierschutzvereins übergeben. Und vollständigkeitshalber: auch eine augenscheinlich am Flügel verletzte Fledermaus wurde gerettet. Es ist ratsam Wildtiere nicht selber anzufassen. Diese sollte der Feuerwehr, Polizei oder Fachleuten des Tierschutzes überlassen werden.

