Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Körperverletzung zum Nachteil einer türkischstämmigen Familie - Folgemeldung - Zeugenaufruf

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck:

Nachdem es am 03.07.2021 nahe der Lübecker Innenstadt zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer türkischstämmigen Familie durch den Einsatz von Reizgas gekommen ist (wir berichteten), sucht das Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Personen, die den Vorfall am 03.07.2021 gegen 16:30 Uhr am Mühlentorplatz beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0451-131-0 oder per E-Mail an die Adresse K5.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de zu melden.

Nachfragen zu dieser Medien-Information richten Sie bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Jarina Freericks, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell