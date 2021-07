Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt-Aegidienstraße/ Immer wieder Mülllagerungen

Das Innenstadtrevier (1. Revier) in Lübeck ermittelt hinsichtlich abgelegter, alter Autoreifen in der Aegidienstraße. Diese wurden offenbar am 03. Juni 2021 abgelegt. Um den 16. Juni 2021 konnte ein unangemeldeter Sperrmüllhaufen festgestellt werden. Die Ermittler des 1. Polizeireviers suchen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0451-1310 oder per Mail an luebeck.prev01@polizei.landsh.de melden können.

