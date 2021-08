Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Psychisch auffällig

Durmersheim (ots)

Ein Hilferuf ereilte die Polizei am Mittwochabend gegen 23:30 Uhr aus Durmersheim. Dort soll zuvor in einer Kleingartenanlage ein Mann mit einer Axt herumgelaufen sein und Personen auch bedroht haben. Den Beamten gelang es einen 29-Jährigen als möglichen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Aufgrund seines weiteren auffälligen Verhaltens wurde er durch einen Arzt in eine Fachklinik eingeliefert.

/ag

