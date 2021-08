Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Unfall nach Überholen

Offenburg (ots)

Ein Unfall hat am Mittwochmittag auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Appenweier zu etwa 25.000 Euro Sachschaden geführt. Gegen 14:40 Uhr war ein Autofahrer mit seinem Ford auf besagter Strecke unterwegs. An der Ausfahrt Appenweier wollte der 72-Jährige abfahren und überholte hierbei kurz vor der Ausfahrt einen Sattelzug. Beim Einscheren nach dem Überholvorgang verschätzte sich der Mann wohl und touchierte den vorderen Teil des Sattelzugs. Dieser konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung ein Auffahren nicht mehr verhindern und schob den Ford mehrere Meter vor sich her, bis beide Fahrzeuge zum Stehen kamen. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Der beschädigte PKW musste abgeschleppt und die rechte Fahrbahn bis zur Räumung der Unfallstelle gesperrt werden.

