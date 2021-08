Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Gestürzt und verletzt

Hausach (ots)

Eine 55-jährige Mofa-Fahrerin war am Dienstagnachmittag in der Straße "Sulzbach" unterwegs. Gegen 14.30 Uhr befand sich eine Hundehalterin mit einem freilaufenden Hund in der Nähe, welcher unvermittelt der Zweiradfahrerin hinterhergejagt haben soll und versuchte, sie im Bereich des Beins zu beißen. Um sich vor den Angriffen des Tieres zu schützen, fuhr die Frau Ausweichmanöver. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stürzte in einen Graben neben der Straße und verletzte sich. Der Sachschaden beträgt insgesamt 600 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

