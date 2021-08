Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Ettenheim (ots)

Eine nächtliche Attacke aus heiterem Himmel dürfte am Donnerstag in einer Klinik in der Robert-Koch-Straße auf eine Erkrankung des Angreifers zurückzuführen sein. Ein sich mutmaßlich in einem Ausnahmezustand befindlicher Patient soll gegen 2:20 Uhr mit einem Glaskrug auf einen Mitpatienten losgegangen sein. Das Opfer erlitt hierdurch Schnittverletzungen, die medizinisch versorgt werden mussten. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

/ph

