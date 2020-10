Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Sachbeschädigungen an zwei Porsches

Ratzeburg (ots)

20. Oktober 2020 | Kreis Stormarn - 10.-19.10.2020 - Ahrensburg

In der Zeit vom 10.10 bis 19.10.2020 kam es in Ahrensburg zu insgesamt drei Sachbeschädigungen an zwei Fahrzeugen.

Ein Porsche 911 wurde in der Straße Jungborn beschädigt und wies diverse Kratzer am Heck des Fahrzeuges auf. Zusätzlich wurden einige Aufkleber angebracht. Der Porsche stand zum Zeitpunkt des Vorfalles im Carport des Geschädigten.

Der andere Porsche (Panamera) wurde in der Großen Straße innerhalb von mehreren Tagen gleich zweimal beschädigt. Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 17. auf den 18.10.2020 einen Außenspiegel und zerstachen zwei Reifen. In der anschließenden Nacht vom 18. auf den 19.10.2020 wurde derselbe Porsche erneut beschädigt. Ein Seitenteil, eine hintere Tür und die Stoßstange wurden dabei zerkratzt.

Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Wer hat verdächtige Personen in der Straße Jungborn und der Großen Straße in Ahrensburg in der Nähe der beiden Fahrzeuge gesehen? Mit Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter 04102/809-0.

