Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Reihenhaus - Hund wurde betäubt

Ratzeburg (ots)

20. Oktober 2020 | Kreis Stormarn - 19.10.2020 - Delingsdorf In Delingsdorf in der Straße Pemöllers Weg brachen Unbekannte in der Nacht vom 18.10.2020 auf den 19.10.2020 (02:30 Uhr bis 07:30 Uhr) in ein Reihenhaus ein.

Über eine rückwärtige Terrassentür verschafften sich die Täter Zugang zum Wohnobjekt. Nachdem die Tür gewaltsam geöffnet worden war, wurde der Hund der Eigentümer auf unbekannte Weise betäubt und das Innere des Hauses durchwühlt.

Der Wert des Stehlgutes belief sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Der Hund ist wieder wohlauf und hat keine bleibenden Schäden davongetragen.

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Pemöllers Weg in Delingsdorf aufgefallen? Hinweise bitte unter 04102/809-0 an die ermittelnde Kriminalpolizei in Ahrensburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Lutz Theurer

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell