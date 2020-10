Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Fahrzeuge im Kreis Herzogtum Lauenburg gestohlen

Ratzeburg (ots)

20. Oktober 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 18/19.10.2020 - Schwarzenbek/Lütau

In der Nacht von Sonntag auf Montag (18/19.10.2020) konnten Unbekannte ein Fahrzeug aus Schwarzenbek und ein weiteres Fahrzeug aus Lütau entwenden.

Nach derzeitigem Stand wurden in Schwarzenbek (Lauenburger Straße) ein Hyundai Santa Fe in der Zeit von 21:15 Uhr bis 03:30 Uhr und in Lütau (Alte Salzstraße) in der Zeit von 22:30 Uhr bis 02:10 Uhr ein BMW gestohlen. Der Hyundai stand auf der Straße neben dem Gehweg abgeparkt. Der BMW befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahles im Carport der Geschädigten. Beide Fahrzeuge waren frei zugänglich und verfügten über ein Keyless-Go-System. Die Schadenshöhe stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Wer kann Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen? Wer hat in den betreffenden Straßen in Schwarzenbek und Lütau verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Bitte wenden Sie sich mit ihren Hinweisen an die Kriminalpolizei Ratzeburg unter 04541/809-0.

