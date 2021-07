Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Kindern am Freitagabend

33129 Delbrück (ots)

Freitag, 16.07.2021, 18:05 Uhr

Delbrück-Hagen, Holunderweg / Rotdornweg, Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern

Zur Unfallzeit befuhr ein 54- jähriger Pkw- Fahrer den Holunderweg in Fahrtrichtung Schlinger Straße und missachtete hierbei die Vorfahrt des von rechts kommenden, 10- jährigen Kindes, welches mit seinem Fahrrad den Rotdornweg in Fahrtrichtung Holunderweg befuhr. Der 10- jährige Junge wurde zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und fiel im Anschluss auf die Fahrbahn. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Sein Fahrradhelm dürfte Schlimmeres verhindert haben. Die 12- jährige Beifahrerin im Pkw erlitt einen Schock. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell