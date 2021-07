Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfallflucht in Paderborn am Freitagnachmittag

33098 Paderborn (ots)

Freitag, 16.07.2021, 10:00 - 17:00 Uhr

Paderborn, Giersmauer 27 - Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht

Im Tatzeitraum befuhr ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem Fahrzeug die Giersmauer in Fahrtrichtung Heiersstraße und beschädigte hierbei einen, am Fahrbahnrand geparkten Pkw (Daimler Benz) an der linken Seite. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Paderborn unter der Telefonnummer 05251-3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell