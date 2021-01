POL-OG: Kehl-Kork - Gebäudebrand

Polizeipräsidium Offenburg

Am Donnerstagabend, um ca. 21:50 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Wohnungsbrand in einem größeren Gebäudekomplex in der Straße "Gute Hofstatt" gemeldet. Das Feuer brach, aus bislang unbekannter Ursache, auf einem Balkon aus und griff auf den Dachstuhl über. An dem Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von 250.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt. Einige Wohnungen in dem Gebäudekomplex sind unbewohnbar. Die Bewohner kamen teilweise in der Diakonie Kehl Kork und bei Angehörigen unter. Die restlichen Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

