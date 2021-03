Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210325.2 Glückstadt: Portemonnaie entwendet

Glückstadt (ots)

Am Dienstag hat ein Unbekannter einen jungen Mann in einem Lidl-Markt in Glückstadt bestohlen. Der Dieb entwendete eine Geldbörse, die lediglich 20 Euro enthielt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Morgen deponierte der Geschädigte sein Portemonnaie in seiner Gesäßtasche, die mit einem Klettverschluss gesichert war. Als er sich um 20.00 Uhr in dem Lidl-Markt in der Nordmarkstraße aufhielt, bemerkte er den Verlust der Geldbörse. Ein Verlieren schloss der 24-Jährige aus, vielmehr nahm er den Diebstahl während des Shoppens an. Eine Verdächtige Person, die für die Tat hätte in Frage kommen können, bemerkte der Anzeigende nicht.

Zeugen in dieser Sache sollten sich bei der Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 melden.

Merle Neufeld

