Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210324.1 Itzehoe: Unerlaubte Aktion und Fahrt unter Drogeneinfluss

Itzehoe (ots)

Am Dienstagabend haben drei Männer mit einem Fahrzeug die Justizvollzugsanstalt Itzehoe aufgesucht, um Kontakt zu einem der Insassen aufzunehmen. Damit handelten die Betroffen ordnungswidrig, außerdem stand der Fahrer des Trios unter dem Einfluss von Drogen.

Gegen 21.30 Uhr fuhren mehrere Streifen zum Parkdeck in der Bergstraße, nachdem sich dort drei Männer eingefunden hatten, um vom Haupttor aus mit einem der Gefangenen zu sprechen. Die Einsatzkräfte stellten die Personalien des Trios fest, denn es verstieß gegen das Ordnungswidrigkeiten-Gesetz, wonach der Verkehr mit Gefangenen nicht erlaubt ist. Im Zuge des Einsatzes stellten die Beamten bei einem der Männer, der sich als Fahrer eines Daimlers zu erkennen gab, Hinweise auf den vorangegangenen Konsum von Drogen fest. Der 21-Jährige gab zwar an, noch nie mit Drogen in Kontakt gekommen zu sein, ein Drogenvortest bei ihm verlief jedoch positiv auf Kokain. Der Pinneberger musste sich daher der Entnahme einer Blutprobe stellen und trat später mit einer zweiten Ordnungswidrigkeiten-Anzeige im Gepäck den Heimweg an.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell