POL-IZ: 210325.1 Horst: Explosion zerstört Einfamilienhaus

Horst (ots)

Am Mittwochabend hat eine Explosion ein Haus in einem Horster Wohngebiet komplett zerstört. Zwei der Bewohner des Objektes werden aktuell noch vermisst. Die Suche nach ihnen in den Trümmern dauert zurzeit noch an.

Um 22.00 Uhr explodierte das Haus im Hermann-Löns-Weg. Nach der Detonation war das Gebäude komplett zerstört und ging in Flammen auf. Zwei der Bewohner, ein 57-jähriger Mann und seine 56-jährige Ehefrau hielten sich während der Explosion vermutlich in dem Wohnhaus auf - sie gelten als vermisst. Der 20-jährige Sohn, der ebenfalls an der Anschrift wohnhaft war, befand sich zur Ereigniszeit außer Haus.

Die Ursache der Explosion ist bislang unbekannt. Einsatzkräfte beschlagnahmten die Brandstelle. Die Ermittlungen in dieser Sache übernimmt die Itzehoer Kripo. Zeugen, die vor, nach oder während des Geschehens verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

