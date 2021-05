Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreise Nienburg und Schaumburg: Präventionstelefon der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg startet am 12.05.2021 in die zweite Runde

Nienburg (ots)

(Haa) "Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten am Telefon!", "Vorsicht Enkeltrick!" oder "Trickbetrüger täuschen Notlage am Telefon vor!". Das sind nur einige der Schlagzeilen, die in der letzten Zeit in den Medien auftauchten. Das Thema rund um den Betrug über das Telefon verliert erschreckenderweise nicht an Aktualität. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg verzeichnet nahezu täglich neue Meldungen von Geschädigten über die unterschiedlichsten Formen von Telefonbetrug - glücklicherweise kommt es in den meisten Fällen durch das umsichtige Verhalten der Angerufenen zu keinem Schadenseintritt.

Am Mittwoch, den 12.05.2021, ist die Präventionshotline der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg deshalb zum Thema "Telefonbetrug" freigeschaltet. Die Präventionsbeamten Daniel Jahn, Henri Slaar und Tobias Büsing stehen in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr, unter der Telefonnummer: 05021/ 9778 444, für Fragen von interessierten aber auch betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell