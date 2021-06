Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Schwer verletzt

Auf die Straße sprang eine 13-Jährige bei Dornstadt.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr fuhr die 13-Jährige mit ihrer Mutter in einem Auto in der Lerchenbergstraße. An einer Baustelle stockte der Verkehr. Hier kam es wohl zu einem Streit und die 13-Jährige sprang aus dem Auto. Ohne zu schauen, rannte sie über die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 52-Jähriger konnte mit seinem Audi nicht mehr bremsen und prallte mit dem Kind zusammen. Durch den Unfall erlitt die 13-Jährige schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand an dem Audi ein Schaden von etwa 4.000 Euro.

