POL-UL: (HDH) Giengen - Vorfahrt missachtet

Nicht aufgepasst hatte ein Autofahrer am Montag in Giengen.

Der 78-Jährige fuhr in der Bernauer Straße. Gegen 7.30 Uhr bog der Fahrer des Daihatsu nach links in die Schwagestraße ab. Dort fuhr eine 33-Jährige mit ihrem VW und hatte Vorfahrt. Den übersah der 78-Jährige. Die Autofahrerin konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall waren beide Autos nicht mehr fahrbereit. Die 33-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

