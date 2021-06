Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Betrunken Auto gefahren

Seinen Führerschein ist ein 39-Jährige in Salach los.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr fuhr der 39-Jährige mit seinem Audi in die Uferstraße. Dort hielt er vor einem Haus an und schrie herum. Mit anderen Personen kam es zu einem verbalen Streit. Zeugen bemerkten, dass der Mann betrunken war. Sie informierten die Polizei. Zwischenzeitlich hatte sich der Mann in sein Auto gesetzt und fuhr in die Dietrichstraße. Dort parkte er sein Auto erneut. Danach kehrte er in die Uferstraße zurück und schrie erneut herum. Die zwischenzeitlich eingetroffene Polizei beruhigte die Lage. Ein Alkomattest ergab bei dem 39-Jährigen ein Wert deutlich über dem Erlaubten. Seinen Führerschein ist der Mann nun los, den beschlagnahmte die Polizei.

