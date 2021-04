Polizei Bielefeld

POL-BI: Beute zu schwer?

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gellershagen - In der Nacht zu Sonntag, 11.04.2021, wurde ein Wohnmobil in der Koblenzer Straße aufgebrochen. Für den oder die Täter war offenbar ein Gegenstand von Interesse - allerdings blieb er am Tatort zurück.

Der 66-jährige Besitzer des Wohnmobils wurde am Sonntagmorgen, gegen 09:00 Uhr, von einem Nachbarn auf den Aufbruch einer Fahrzeugtür aufmerksam gemacht. Der Bielefelder gab bei der Anzeigenerstattung an, dass nichts aus dem Wohnmobil gestohlen wurde. Es sei versucht worden, den schweren Stromgenerator zu stehlen - dies sei aber fehlgeschlagen. Nach Angaben des 66-Jährigen, war das Wohnmobil am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, in Nähe der Freiburger Straße noch unbeschädigt.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell