POL-BI: Dritter Einbruch innerhalb von zwei Wochen

Eine Schulkantine an der Heeper Straße, zwischen der Huber- und Wilhelm-Bertelsmann-Straße, war zum dritten Mal in kurzer Zeit das Ziel von Einbrechern. Sie entwendeten Lebensmittel und etwas Kleingeld.

Zwischen Sonntag, 28.03.2021, und Montagmittag, 29.03.2021, stiegen Täter über ein Fenster in die Räume der Kantine ein. Sie durchsuchten die Schränke und flüchteten mit verschiedenen Getränke- und Pfandflaschen.

Nach Dienstagnachmittag, 30.03.2021 brachen Einbrecher erneut in das Gebäude an der Heeper Straße ein. Sie suchten in den Schubladen und Schränken der Kantine nach Beute. Mit circa 30 Packungen Kaffee, verschiedenen Süßigkeiten und Münzgeld entkamen sie unerkannt. Dienstagmorgen, 06.04.2021, gegen 08:00 Uhr stellte der Hausmeister die Tat fest und benachrichtigte die Polizei.

An diesem Wochenende, von Freitag, 09.04.2021, auf Samstag, 10.04.2021, stiegen Einbrecher zum Dritten Mal in die Kantine des Schulgebäudes an der Heeper Straße ein. Die Täter erbeuteten neben zwanzig 1 Liter Wasserflaschen, weitere Getränkeflaschen, mehrere Packungen Frikadellen und Schnitzel.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

