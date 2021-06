Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Radfahrer verstorben

Nach einem schweren Unfall letzte Woche erlag ein 72-Jähriger seinen Verletzungen.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4932180) kam es am 03.06.21 bei Blaustein zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einer Autofahrerin. Wie nun bekannt wurde, verstarb der 72-Jährige am Samstag in einem Krankenhaus.

