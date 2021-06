Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Streit endet in Tätlichkeiten

Mehrere Personen waren am Montag in Giengen an der Auseinandersetzung beteiligt.

Gegen 18 Uhr trafen mehrere Personen mehrere Frauen und Männer im Alter zwischen 15 und 60 Jahren in der Planiestraße aufeinander. Zunächst entwickelte sich zwischen den beiden beiden Gruppen ein verbaler Streit und sie gingen auseinander. Kurze Zeit später trafen die Personen im Bereich der Ulrichstraße erneut aufeinander. Hier kam es zwischen fünf Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf erlitten mehrere Beteiligte leichte Verletzungen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und konnte alle Beteiligten antreffen. Das Polizeirevier Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun auch, wer in welcher Form an der Auseinandersetzung beteiligt war.

