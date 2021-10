Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Tageswohnungseinbrüche +++ Wildunfall mit Folgen

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Donnerstag, den 21.10.2021 ereigneten sich im Tagesverlauf zwei Tageswohnungseinbrüche, bei denen in beiden Fällen mit einem Stein die Scheibe eines Fensters eingeworfen und dieses anschließend geöffnet wurde. In den Wohnräumen wurde anschließend nach Wertgegenständen gesucht. Ob und was hierbei genau entwendet wurde, ist bislang unklar. Eine Tat ereignete sich in der Hymendorfer Chaussee im Ortsteil Drangstedt in der Zeit von 10:45 Uhr bis 15:00 Uhr in einem Einfamilienhaus. Die zweite Tat ereignete sich zwischen 06:30 Uhr und 20:00 Uhr im etwa zehn Kilometer entfernten Ortsteil Langen in einem Mehrparteienhaus an der Leher Landstraße nahe der Einmündung der Bremerhavener Straße. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, kann noch nicht gesagt werden. Das Polizeikommissariat Geestland hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zu den genannten Zeiten und an den genannten Orten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Telefon 04743 928-0 zu melden.

Wurster Nordseeküste. Am Freitag, den 22.10.2021 ereignete sich gegen 00:45 Uhr auf der Bundesstraße (L135) ein Wildunfall, der für zwei Fahrzeugführer Folgen haben dürfte. Ein 24-Jähriger aus Schiffdorf befuhr die L135 in Richtung Midlum, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrzeugführer versuchte eine Kollision zu vermeiden, touchierte das Tier jedoch noch leicht, als er bis zum Stillstand abbremste. Hinter ihm fuhr ein 22-Jähriger aus der Wurster Nordseeküste mit seinem BMW. Er bemerkte das Bremsmanöver des vorausfahrenden Skoda zwar, jedoch konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 8000 Euro. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeikräfte bei beiden Fahrzeugführern Alkoholgeruch fest. Eine Überprüfung mittels Atemalkoholtest ergab bei dem 22-Jährigen über 0,9 Promille und bei dem 24-Jährigen über 0,7 Promille. Gegen beide Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde zudem beschlagnahmt und die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

