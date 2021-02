Polizei Aachen

POL-AC: Verdächtige Geräusche überführen Einbrecher - Die Kripo sucht weitere Tatorte

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht (05.02.2021) gegen 3.15 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer Waschküche in einem Mehrfamilienhaus in der Brüggemannstraße. Dort versuchte er zunächst den Münzautomaten für die Waschmaschinen aufzubrechen. Als ihm dies nicht gelang, setzte er die Flex an. Bewohner des Hauses wurden durch den Lärm geweckt und informierten die Polizei.

Die Beamten nahmen den 34- jährigen polizeibekannten Tatverdächtigen noch bei der "Arbeit" fest. Die Staatsanwaltschaft ordnete Untersuchungshaft an.

Die Polizisten beschlagnahmten den Rucksack des 34-Jährigen mit Einbruchwerkzeug, mehreren Schlüsseln und einer Madallie. Die Herkunft der Gegenstände (siehe Bild) ist bislang noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer kann Angaben zur Herkunft der abgebildeten Gegenstände machen? Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0241 / 9577 - 33201 oder außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 0241 / 9577 - 34210 zu melden.

Das Bild kannen rechtefrei genutzt werden. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell