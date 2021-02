Polizei Aachen

POL-AC: Polizei warnt: Technischer Support entpuppt sich als Falle

Aachen / StädteRegion (ots)

In den letzten Tagen teilten angebliche Mitarbeiter eines Softwareunternehmens Bürgerinnen und Bürgern in der StädteRegion telefonisch mit, dass ihr PC, Laptop, Tablet oder Handy gehackt wurde. Die Anrufer gaben an, dass sie die Sicherheitslücke per Fernwartung schließen könnten. Mehrfach wurde den Tätern der Zugriff auf die entsprechenden Geräte ermöglicht. In einigen Fällen gelang es den Tätern, sensible Daten auszuspähen und anschließend Banküberweisungen zu tätigen.

Die Polizei warnt:

- Technischer Support erfolgt immer auf Anfrage eines Kunden, nicht umgekehrt - Grundsätzlich erfolgt der Kontakt per E-Mail - Beenden Sie sofort das Gespräch und wenden Sie sich an die Polizei.

Weitere Informationen:

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/abzocke/warnung-abzocke-durch-angebliche-microsoftmitarbeiter-24641

