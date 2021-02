Polizei Aachen

POL-AC: Pkw schleudert nach Unfall auf Mauer

Aachen (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache verunfallte gegen 2:30 Uhr auf dem Kornelimünsterweg in Burtscheid ein VW Golf mit zwei 19jährigen Insassen. Der Wagen war zuvor von der Fahrbahn geschleudert, durch einen Vorgarten gerutscht und auf einer Grundstücksmauer zum Stehen gekommen. Da der Fahrzeugführer aus Aachen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt. Am Pkw entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Der Wagen musste letztendlich mit einem Kran von der Mauer geborgen werden. Die Berufsfeuerwehr Aachen war ebenfalls vor Ort eingesetzt.(Ih.)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell