Polizei Aachen

POL-AC: Nachtrag - Polizei informiert: verdächtige Situation an Schule ist aufgeklärt

Aachen (ots)

Wie am Dienstag berichtet (siehe Meldung vom 02.02.2021), gab es an einer Grundschule in der Luisenstraße in der letzten Woche einen Vorfall mit einer verdächtigen männlichen Person. Beunruhigt über die Situation, hatte man daraufhin weitere Schulen gewarnt und die Polizei verständigt.

Umfangreiche Nachforschungen der Kriminalpolizei brachten nun die Aufklärung: Es handelt sich eindeutig um ein Missverständnis aufgrund sprachlicher Barrieren. Die Beamten konnten den ins Visier geratenen Mann nun ausfindig machen. Dieser versicherte glaubhaft, dass er gar nicht beabsichtigt hatte, einen Jungen von der betreffenden Schule abzuholen. Die Erklärungen des Mannes vor Ort waren wohl falsch verstanden und in einen anderen und verdächtig erscheinenden Kontext gesetzt worden. Eine Namensgleichheit hatte die Verwirrung dann perfekt gemacht. Die Polizei stellte die Ermittlungen ein und setzte die betreffende Schule und die Eltern in Kenntnis. (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell