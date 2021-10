Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1.

Am Freitagnachmittag versuchte ein Unbekannter, nachdem er sich vorher Zutritt ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf der Kabelstraße verschafft hatte, vergeblich, eine Wohnungstür im 4. Obergeschoss aufzuhebeln.

2.

Am Samstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, stieg ein unbekannter Mann durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Hochparterre-Wohnung auf der Rheydter Straße ein. Als er von Bewohnern bemerkt wurde, flüchtete er ohne Diebesgut durch das gleiche Fenster.

3.

Am Samstagabend stellten heimkehrende Bewohner einen Einbruch in ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf dem Sanddornweg fest. Der Täter war vom rückwärtigen Hof auf den Balkon geklettert und konnte dort ein Fenster eindrücken. Aus der Wohnung wurde Schmuck entwendet.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter Tel. 02161/290. (so)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell