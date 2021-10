Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall verursacht starke Verkehrsbehinderungen

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/B437. Am Freitag, den 22.10.2021, ereignete sich gegen 11:50 Uhr auf der B437 ein Unfall, der eine längerfristige Sperrung der B437 zur Folge hatte. Der Fahrzeugführer eines Sattelzuges befuhr aus Stotel kommend die B437 in Richtung Wesertunnel. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Seitenschutzplanke. Er wurde durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus gerettet und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Verletzungen sind noch nicht bekannt, es bestand der Verdacht eines Schädel-Hirn-Traumas. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen des Sattelzuges wurde eine Spezialfirma angefordert, die gegen 14:00 Uhr an der Unfallstelle eintraf. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen wurde die B437 längerfristig gesperrt. Zeitgleich waren beiden Röhren des Wesertunnels aufgrund eines Brandmeldealarms, der unabhängig vom Unfall auflief, gesperrt. Die Sperrung des Tunnels besteht aktuell nicht mehr. Die Abfahrten Stotel der A27 sind derzeit (Stand 14:30 Uhr) gesperrt, um einen Rückstau auf die Autobahn zu vermeiden. Aktuell laufen die Bergungsmaßnahmen des Sattelzuges, welche vermutlich noch länger andauern werden.

