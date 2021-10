Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geestland/ OT Sievern, Kreisstraße 66 - Auto prallt gegen Kuh

Cuxhaven (ots)

Ein Pkw Nissan Juke ist am Samstag, den 23.10.2021, gegen 19:10 Uhr, mit einer Kuh zusammengestoßen. Eine 51-jährige Bremerhavenerin war mit ihrem 28-jährigen Beifahrer auf der Kreisstraße 66 in Fahrtrichtung Sievern unterwegs, als plötzlich eine Kuh die Fahrbahn querte. In Folge dessen kam es zu einem Zusammenstoß, wobei der Pkw im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn abkam. Beide Insassen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der nicht mehr fahrbereite Nissan wurde durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Die Kuh wurde lediglich leicht verletzt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

