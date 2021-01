Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.01.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Heilbronn: Unfall zwischen Stadtbahn und Pkw glimpflich ausgegangen. Am Samstagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, befuhr die 55-jährige Lenkerin eines Skoda Karoq die Austraße und wollte nach links in die Brüggemannstraße abbiegen. Hierbei übersah die Pkw-Lenkerin mit hoher Wahrscheinlichkeit das Rotlicht und es kam zur leichten Kollision mit der in Richtung Hauptbahnhof fahrenden Stadtbahn S42. Es wurden keine Personen verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Zeugen die Wahrnehmungen zu dem Unfall gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heilbronn, unter der Telefonnummer 07131/104-2500, in Verbindung zu setzen.

