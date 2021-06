Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmitteilung

Fulda (ots)

Verkehrsunfallmitteilung

Eichenzell - Zu einem Unfall mit Sachschaden kam es am Montagnachmittag (31.05.2021), gegen 15:30 Uhr, auf der Frankfurter Straße. Der 53-jährige Fahrer eines Ford EcoSport befuhr die Frankfurter Straße aus Richtung Löschenrod kommend und wollte die Kreuzung Frankfurter Straße / Im Oberfeld überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 49-Jährigen, der von Kerzell in Richtung Eichenzell fuhr. Durch den Zusammenstoß geriet der VW Golf ins Schleudern und kam auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell