Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer vermeintlichen Unfallflucht. Laut Aussage einer 36-jährigen Autofahrerin, war sie am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der Reichswaldstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Vogelwoogstraße, wollte sie der abknickenden Vorfahrt folgen, als von links ein schwarzer Kleinwagen die Kreuzung einfuhr. Daraufhin musste sie ausweichen und kollidierte mit dem Eckpfeiler der Umzäunung des Fußballplatz-Geländes. Der Fahrer des schwarzen Pkws verließ die Unfallstelle ohne den Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell