Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauschte Fahrer

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am Dienstagnachmittag einen Autofahrer stoppen, der unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Kurz nach 15 Uhr ging der Hinweis ein, dass auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Otterbach drei junge Männer dabei beobachtet wurden, wie sie einen Joint rauchten. Anschließend sei das Trio mit einem Auto in Richtung Kaiserslautern weggefahren.

Eine Streife rückte aus und konnte den Pkw im Stadtteil Morlautern sichten. Beim Fahrer wurden typische Anzeichen von Drogenkonsum festgestellt. Ein erster Schnelltest bestätigte den Verdacht. Der 30-Jährige musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Autoschlüssel wurde vorsorglich einbehalten.

Doch damit nicht genug: Der Mann hatte Amphetamin in der Jackentasche. Und weil auch aus seinem Auto deutlicher Cannabisgeruch drang, wurden der Innenraum sowie die beiden Mitfahrer durchsucht. Dabei kamen diverse Betäubungsmittel - darunter Amphetamin, Ecstasy, Marihuana sowie Pilze - zum Vorschein. Auf den 30-Jährigen kommt deshalb nicht nur eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu, er muss auch mit einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

In der Nacht zu Mittwoch zog eine Streife im Stadtteil Erlenbach eine Autofahrerin aus dem Verkehr, weil sie unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Der Pkw war den Beamten bereits im Gersweilerweg aufgefallen. Sie folgten ihm bis nach Erlenbach, stoppten ihn dort und unterzogen die Fahrerin einer Kontrolle - dabei fiel die Alkoholfahne der Frau auf. Laut Schnelltest hatte sie 0,57 Promille. Die 33-Jährige musste für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Ihr Auto blieb vorläufig stehen - bis sie wieder nüchtern ist. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell