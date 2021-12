Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe sind bei Tag und Nacht aktiv

Kaiserslautern (ots)

Zwei Fahrrad-Diebstähle sind am Dienstag bei der Polizei angezeigt worden. In einem Fall schlugen die Täter über Nacht zu, im zweiten Fall am helllichten Tag mitten in der Innenstadt.

Hier hatte ein 58-jähriger Mann sein Fahrrad gegen 10.10 Uhr in der Eisenbahnstraße vor der Commerzbank abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er etwa zehn Minuten später wieder zurückkam, war das Fahrrad nicht mehr da. Von den Dieben war weit und breit nichts mehr zu sehen. Zeugen konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Über die Onlinewache ging am Dienstag außerdem eine Anzeige aus der Spinozastraße ein. Eine Anwohnerin meldete, dass unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in ihre Garage eingedrungen sind und ihr Pedelec gestohlen haben.

Demnach war das Elektro-Fahrrad in der Garage angeschlossen, die Garage aber nicht verschlossen und das Tor über Nacht offen. Am Abend gegen 22 Uhr war das Rad noch da, am nächsten Morgen gegen 6 Uhr war es verschwunden.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

