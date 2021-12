Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Technik hilft bei der Tätersuche

Kaiserslautern (ots)

Die moderne Technik hat am Dienstag geholfen, einen Diebstahl innerhalb kurzer Zeit aufzuklären. Der mutmaßliche Täter wurde gestellt und die "Beute" wieder an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Ein Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs hatte der Polizei am Nachmittag gemeldet, dass am aktuellen Arbeitsort, an dem die Firma derzeit Auftragsarbeiten ausführt, aus dem Firmenfahrzeug eine hochwertige Taschenlampe gestohlen wurde. Das Fahrzeug war vor dem Gebäude geparkt und möglicherweise nicht abgeschlossen.

Da die Taschenlampe mit dem Smartphone des Mannes gekoppelt war, konnte er über ein Ortungsprogramm den aktuellen "Standort" ermitteln und diesen der Polizei mitteilen. Die ausgerückte Streife konnte vor Ort in dem angezeigten Transporter zwei Männer ansprechen und sie mit dem Vorwurf konfrontieren. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen wurde die gestohlene Taschenlampe dann tatsächlich im Rucksack eines der Männer gefunden. Auf den 25-Jährigen kommt eine Strafanzeige zu, die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell