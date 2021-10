Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auspuffrohr samt Katalysator gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Wie der Polizei Mönchengladbach am Dienstag, 12. Oktober bekannt wurde haben bislang unbekannte Täter zwischen Samstag, 9. Oktober, 15 Uhr und Montag, 11. Oktober, 15 Uhr das Auspuffrohr samt Katalysator an einem Auto gestohlen.

Der Wagen wurde vom Besitzer am Samstag auf dem Parkplatz an der oberen Breite Straße abgestellt. Als er sein Auto am Montag dort startete, gab es einen lauten Knall, aber der VW sei noch fahrbereit gewesen. Der Mann fuhr zu einer nahegelegenen Werkstatt, wo man ihm mitteilte, dass das Auspuffrohr samt Katalysator abgeschnitten wurde.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell