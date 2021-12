Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anwohner schlägt Einbrecher in die Flucht

Otterberg (ots)

Unbekannte versuchten am Mittwochabend in ein Haus in der Straße "Am Holler" einzubrechen. Die Täter machten sich um 18.15 Uhr an der Terrassentür zu schaffen und versuchten, diese aufzuhebeln. Als sie erkannten, dass sich die Bewohner im Anwesen befanden, ergriffen sie die Flucht. Sie entkamen unerkannt über ein Nachbargrundstück. An der Tür entstand Sachschaden. |mhm

