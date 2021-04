Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Raubüberfall auf Kiosk - Täterfestnahme

Waldkirch (ots)

Bereits am Samstagnachmittag, 10.04.2021, ereignete sich gegen 17:15 Uhr ein Raubüberfall auf einen Kiosk in der Langen Straße in Waldkirch. Der Täter betrat maskiert den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld aus der Kasse und versuchte diese zu öffnen. Durch das anschließende Gerangel wurden sowohl der Täter als auch die Angestellte des Kiosk durch das Messer leicht verletzt.

Nachdem es dem Täter gelang mehrere hundert Euro aus der Kasse zu entnehmen flüchtete er zu Fuß, wobei er noch auf der Flucht von einer Streife des Polizeireviers Waldkirch festgenommen werden konnte. Sowohl Raubgut als auch Tatmesser konnten bei ihm aufgefunden werden.

Es handelt sich bei dem Tatverdächtigen um einen 27jährigen Mann deutscher Staatsangehörigkeit, der bereits mit mehreren Eigentums- und Körperverletzungsdelikten polizeilich in Erscheinung trat.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen führt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell