Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen E-Bike

Kaiserslautern (ots)

In den Keller eines Mehrfamilienhauses sind Einbrecher in der Schneppbachstraße eingedrungen. Hausbewohner stellten am Mittwochabend fest, dass sich die Unbekannten Zugang zu einem Kellerabteil verschafften und daraus ein E-Bike der Marke Fischer stahlen. Schaden: rund 1.300 Euro.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Zuletzt benutzt wurde das Fahrrad am vergangenen Freitag (26.11.).

Zeugen, denen zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Mittwochabend, 19 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell