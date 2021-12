Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Manipulierter Geldautomat

Soest (ots)

Am Mittwoch (29. Dezember 2021), gegen 10 Uhr, stellte ein Mitarbeiter der Postbank in der Hospitalgasse einen manipulierten Geldausgabeautomaten im Vorraum der Bank fest. Ein unbekannter Täter hatte oberhalb der Eingabetastatur ein Kartenlesegerät mit einer Miniaturkamera befestigt. Bei einer Kontrolle am Vortag, gegen 18 Uhr, befanden sich noch keinerlei Anbauten an dem Geldautomaten. Die Polizei rät, vor der Bedienung eines Geldautomaten Ausschau nach möglichen Manipulationshinweisen zu halten und bei der Eingabe des Zahlencodes die Tastatur mit der Hand abzudecken.

Nach Rücksprache mit der Pressestelle der Postbank gab diese an, dass den Kundinnen und Kunden durch "Skimming" kein materieller Schaden entsteht. Die Postbank erstattet die Beträge, die den Kunden durch solche Straftaten unberechtigt abgebucht werden. Kunden, die verdächtige Buchungen bemerken, werden gebeten, ihre Karte zu sperren, die Buchungen bei der Postbank zu melden und Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell