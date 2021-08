Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ausgewichen und gestürzt

Gronau (ots)

Gestürzt ist ein Pedelecfahrer am vergangenen Freitag in Gronau-Epe - zuvor hatte er einem Unbekannten ausweichen müssen. Der 59-Jährige war gegen 22.35 Uhr auf dem für ihn rechts liegenden Radweg an der Eschstraße in Richtung Gronau unterwegs. In Höhe des Bahnübergangs sei ihm ein anderer Radfahrer auf dem Weg entgegengekommen. Als der Gronauer auswich, sei er in eine Schiene geraten und gestürzt. Der andere Radfahrer habe sich entfernt. Die Polizei bittet diesen sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02562) 9260 beim Verkehrskommissariat zu melden.

