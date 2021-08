Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Tür zu Wohnhaus hält stand

Gronau (ots)

Vergeblich hat ein Einbrecher am Montag in Gronau in ein Wohnhaus eindringen wollen. Die Haustür hielt seinen Versuchen jedoch stand, sie aufzuhebeln. Das Geschehen spielte sich zwischen 10.00 Uhr und 15.15 Uhr am Wackengoorweg ab. Zeugen haben in dem fraglichen Zeitraum einen Unbekannten beobachtet, der als Tatverdächtiger infrage kommt. Der Mann war circa 40 Jahre alt, von schlanker Statur, hatte einen langen schwarzen Vollbart, dunklen Teint und war bekleidet mit eine schwarzen Jacke und einer schwarzen Kappe; er fuhr mit einem Herrenrad mit schwarzen Gepäcktaschen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

