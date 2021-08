Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Gescher (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Montag in Gescher gekommen ist. Ein 26-Jähriger war gegen 13.50 Uhr mit seinem Wagen auf der Rekener Straße in Richtung Borken unterwegs. Der Gescheraner wollte nach links in den Antoniusweg abbiegen und hielt an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Eine hinter ihm fahrende 36-Jährige bemerkte das zu spät - die Rekenerin prallte mit ihrem Pkw auf das stehende Fahrzeug. Die Verletzten kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

